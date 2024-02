Trail Semi Urbain Pays de Belvès, samedi 20 juillet 2024.

Trail Semi Urbain Pays de Belvès Dordogne

Départ 19 h :

8 km 16 km 140 m et 320 m de dénivelé

Inscription possible le jour de la course Récompense pour chaque participant

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

