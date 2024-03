TRAIL GRAND PRIX DE SUPERBAGNERES Saint-Aventin, samedi 1 juin 2024.

TRAIL GRAND PRIX DE SUPERBAGNERES Saint-Aventin Haute-Garonne

Le Grand Prix de Superbagnères ce sont deux courses à réaliser sur le plateau de la station de ski Luchon-Superbagnères avec un des plus beaux panoramas des Pyrénées.

Une vue à 360°C et un spectacle assuré pour tous.

Tes poumons vont adorer ce voyage à 1800m d’altitude !

Arrivée et départ à la station de Luchon-Superbagnères

2 courses 22km 1400D+ / 10km 580D+

Organisé par l’association Raid and Ride Pyrénées .

STATION DE SUPERBAGNERES

Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie raidandridepyrenees@gmail.com

