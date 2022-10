Trail du Hautacam Beaucens Beaucens Catégories d’évènement: Beaucens

Hautes-Pyrnes Beaucens La course se compose de 3 parcours trail :

– 22 kms. 1640mD+

– 42 kms. 2660mD+

– 62 kms. 4220mD+

Ainsi qu’une randonnée pédestre de 9 kms. Le trail du Hautacam est une course de montagne qui se déroule dans le massif du Hautacam, à quelques kms d’Argelès-Gazost.

Il rassemble de plus en plus de concurrents qui viennent tester leurs limites dans un cadre naturel fabuleux sur des parcours variés, esthétiques mais exigeants :

La « Ronde des Bualas », l’association organisatrice de cette course est constituée d’amoureux de leur région, de guides de haute-montagne également professionnels du secours en montagne et de sportifs décidés à mettre en valeur leur montagne. larondedesbualas@gmail.com https://www.trails-hautacam.com/ Salle des Fêtes BEAUCENS Beaucens

