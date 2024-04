Trail des Gets Les Gets, samedi 20 juillet 2024.

Trail des Gets Les Gets Haute-Savoie

Le Trail des Gets, c’est l’occasion idéale de se dépasser le temps d’une course en découvrant la beauté et les multiples facettes qu’offre le terrain de jeu Gétois.

20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-21

Parking du Pressenage

Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes trail@lesgets.com

L’événement Trail des Gets Les Gets a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme des Gets