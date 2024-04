Trail de l’Hyère Rue de Kerniguez Carhaix-Plouguer, dimanche 12 mai 2024.

Trail de l’Hyère Rue de Kerniguez Carhaix-Plouguer Finistère

Carhaix triathlon vous propose de découvrir la vallée de l’Hyère au travers de 5 courses abordables.

Toutes les courses partiront du camping municipal de la vallée de l’Hyère à Carhaix-Plouguer (29), route de Kerniguez.

3 courses réservées aux enfants, à partir de 10h10

– pour celles et ceux nés entre 2015 et 2017 (de 7 à 9 ans).

– pour celles et ceux nés entre 2013 et 2014 (de 10 à 11 ans).

– pour celles et ceux nés entre 2011 et 2012 (de 12 à 13 ans).

2 courses pour les adultes

– 16km (440m D+), départ à 9h30, pour celles et ceux nés à partir de 2008 (16 ans et plus).

– 7,5km (170 D+), départ à 10h, pour celles et ceux nés à partir de 2010 (14 ans et plus).

Détails et inscriptions sur https://www.klikego.com/inscription/trail-de-lhyere-2024/running-course-a-pied/1577002606890-3 .

Rue de Kerniguez Camping de la Vallée de l’Hyères

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

