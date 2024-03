TOUS LES CHEMINS Marçon, mardi 9 avril 2024.

TOUS LES CHEMINS Marçon Sarthe

L’association la Venture-Le Muz propose une exposition itinérante cette année ! Les enfants d’écoles maternelle et primaire ont pu créer leur propre chemin à partir d’une proposition de Claude Ponti.

Le vernissage a lieu le 9 avril à 18h à la Cantine Wogenscky-Le Corbusier. L’exposition s donnera du 10 avril au 17 avril, puis partira en itinérance à Semblançay les 1er et 2 juin et enfin à la bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet de Montval-sur-Loir du 25 juin au 23 juillet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:00:00

fin : 2024-04-17

La Cantine Wogenscky-Le Corbusier

Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire laventure.association@gmail.com

