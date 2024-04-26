Tournoi Mario Kart M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand Arcachon
Tournoi Mario Kart M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand Arcachon, vendredi 26 avril 2024.
Tournoi Mario Kart M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand Arcachon Gironde
Tournoi de Mario Kart sur Nintendo Switch.
Pendant l’atelier, les enfants restent sous la responsabilité des parents. .
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-04-26 10:00:00
fin : 2024-04-26 12:30:00
M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand 1 Rue de la Pêcherie
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’événement Tournoi Mario Kart M’ L’Aiguillon/Saint-Ferdinand Arcachon a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Arcachon