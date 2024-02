Tournoi International de Guerlédan Pontivy, vendredi 7 juin 2024.

Tournoi International de Guerlédan Pontivy Morbihan

Le TIG est un tournoi standing qui rassemble plus de 200 équipes en 2024 à la mi-juin (U12-U13 naissance 2011-2012)

– Vendredi soir 7 juin 2024 cérémonie d’ouverture du tournoi avec la parade des équipes qui défilent en ville de Pontivy et qui sont présentées au public. Défilé.

– Samedi 8 juin 2024 accueil du plateau des équipes sur 8 sites (Pontivy, Noyal-Pontivy, St Thuriau, Cléguérec, Pluméliau, Mûr de Bretagne, Loudéac et Merdrignac). Chaque équipe est dans un groupe de 8.

– Dimanche 9 juin 2024. 1er match sur le site d’affectation après classement du samedi. Une poule de 4 équipes. Match de 15 minutes sans mi-temps. Le vainqueur de chaque groupe du dimanche matin rejoint la phase finale du tournoi.

– Dimanche 11h30-18h phase finale à Pontivy, au stade du faubourg de Verdun. .

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-09

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne tournoi.tig@gmail.com

