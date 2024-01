Conférence HPPR – Pierres de mémoire et de liberté Salle Polyvalente Tourch, jeudi 23 mai 2024.

Conférence HPPR – Pierres de mémoire et de liberté Salle Polyvalente Tourch Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:30:00

fin : 2024-05-23

Conférence d’Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden (HPPR).

Par Vincent ROGARD.

Dès la fin de la Seconde guerre mondiale le Finistère développa une intense activité mémorielle qui marqua le paysage. Rendre hommage aux victimes de guerre ou civiles, rappeler l’héroïsme des réseaux et maquis, marquer la reconnaissance légitime due aux libérateurs alliés… Les objectifs sous-tendant cette activité ne manquaient pas. Collectivités locales, associations d’anciens combattants mais aussi particuliers, nombreux et divers étaient ceux à l’initiative d’inaugurations de plaques ou stèles commémoratives.

Du plus modeste au plus important, des plus connus à ceux qu’il faut parfois débusquer au coin d’un talus, la conférence proposera une typologie illustrée de ces jalons de la mémoire. Prolongation utile d’un ouvrage publié il y a 10 ans elle participera de la commémoration du 80° anniversaire de la libération du Finistère.

Vincent ROGARD dont le père est originaire de Carhaix demeure désormais à Bannalec. Ancien Professeur de psychologie à Paris il a toujours eu un goût pour l’Histoire, intérêt qu’il a concrétisé par une thèse en Sorbonne sur la ville de Morlaix au XIX° siècle et un ouvrage sur les stèles et plaques commémoratives de la seconde guerre mondiale dans le Finistère. Ancien président de l’institut Marc Sangnier il suit toujours avec attention les travaux d’histoire économique et sociale.

Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents HPPR.

Salle Polyvalente Rue de Pont Ilis

Tourch 29140 Finistère Bretagne hppr29@outlook.fr



