Toujours plus haut ! Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault, mardi 28 mai 2024.

### _Le collège Maurice Bedel, en partenariat avec le conservatoire, propose une comédie musicale sur le thème des jeux olympiques._

### _Des adolescents d’un collège français, à l’initiative et sous l’impulsion d’un jeune réfugié et d’un jeune malvoyant, créent d’abord les JO et para-JO de leur collège. Ils imaginent ensuite les JO des écoles et collèges du monde. Leurs parcours abordent les valeurs qui président aussi bien au milieu sportif qu’à la musique l’affirmation personnelle, la solidarité, l’engagement, la persévérance, l’inclusion et la diversité._

### _Comédie musicale de Jérôme Quériaud, sur un livret de Florence Grimal, par les élèves du collège Maurice Bedel de Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers._

### _Direction musicaleVincent Bodin,mise en scèneVictor Duclos_ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 20:00:00

fin : 2024-05-28 22:00:00

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde86100 Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

