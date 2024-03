Top à la Vachette Toro Piscine Labat Lit-et-Mixe, mardi 16 juillet 2024.

L’arène en folie ! 1h30 de fou rire avec les vachettes et les meilleurs jeux d’Intervilles autour d’une piscine géante. Tout le monde peut participer et descendre dans l’arène, mais attention certaines vachettes aiment aussi se baigner… Également une animation réservée aux enfants et un jeu uniquement réservé aux dames.

Le spectacle 100% Sud-Ouest tous les mardis soirs de l’été (juillet et août)!

Billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle est prise à 20h30. 13 13 EUR.

Début : 2024-07-16 21:30:00

fin : 2024-07-16 23:00:00

Stade

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

