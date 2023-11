Meeting VW La Rochette à Thoré la Rochette Thoré-la-Rochette, 28 juin 2025, Thoré-la-Rochette.

Thoré-la-Rochette,Loir-et-Cher

Nouvelle édition de VW la Rochette, grand rassemblement de Coccinelles et autres dérivés de la célèbre marque allemande..

2025-06-28 fin : 2025-06-29 . EUR.

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Another edition of VW La Rochette, a major gathering of Beetles and other derivatives of the famous German brand.

Otra VW La Rochette, gran concentración de Escarabajos y otros derivados de la famosa marca alemana.

Neue Ausgabe von VW la Rochette, einem großen Treffen von Käfern und anderen Derivaten der berühmten deutschen Marke.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de Vendome – Territoires Vendomois