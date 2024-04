Thomas MOËSL | Lux Æterna — showcase Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix, samedi 13 avril 2024.

Thomas MOËSL | Lux Æterna — showcase Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix Samedi 13 avril, 18h00

Début : 2024-04-13 18:00

Fin : 2024-04-13 20:00

Thomas MOËSL vous invite à découvrir son dernier opus intitulé « Lux Æterna » en live dans le cadre de l’exposition photographique « saisir l’instable » de l’artiste Bei DAO. Samedi 13 avril, 18h00 1

Ecouter la dernière création de Thomas Moësl, cette « lumière éternelle », c’est évoluer dans une liturgie cosmique qui nous permet de voyager, traverser des mondes sonores, ouvrir des espaces de conscience, de spiritualité.

https://thomasmoesl.bandcamp.com/album/lux-terna

Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 roubaix Centre Roubaix 59100 Nord