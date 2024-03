Thomas Gonzalez Trio + Stéphane Bontemps à la flûte traversière, proposé par Jazz à Véd’à Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, dimanche 14 avril 2024.

Guillaume Mongens : bass., Nicolas Michiel (piano), Thomas Gonzalez (batt, compo)

Le trio puise son essence dans le métissage des rythmes ancestraux et des mélodies pop. Inspiré par les rencontres qui l’ont porté au cours de ses nombreux voyages, Thomas Gonzalez conçoit son trio comme un carnet de voyage, témoignage des tranches de vies glanées durant ces dernières années. Se dessine alors une voix unique, celle des musiciens s’effaçant devant la musique, donnant naissance en 2015 à un premier EP, Moïra. En 2018, Jacinto Carbajal rejoint le trio comme contrebassiste mais également trompettiste. Ce changement de line-up marquera la genèse du second album et donnera naissance à Elements. Tout en s’inscrivant dans la continuité du précédent album, le trio affirme une recherche de sonorités nouvelles à travers la rencontre contrastée entre rythmiques africaines et latines et sonorités volontairement binaires. Tout en gardant leurs originalités, les compositions sauront vous évoquer quelques artistes tel que Esbjorn Svensson Trio, Brad Meldhau ou même Avishaï Cohen.

1re partie : atelier jazz du CRR Lille

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à.

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

