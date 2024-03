THOMAS DE POURQUERY – THOMAS DE POURQUERY LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, samedi 21 septembre 2024.

On connait bien le chanteur auteur-compositeur et saxophoniste Thomas de Pourquery pour sa curiosité sans bornes. Vu tant aux côtés de Metronomy ou Oxmo Puccino, il s’est également fait remarquer pour son sublime album dédié au maître du jazz cosmique Sun Ra avec son groupe Supersonic. Il remporte 2 Victoires de la musique en 2014 et 2017, reçoit le Prix Django Reinhardt du meilleur musicien français de l’année 2021.En showman extravagant à l’aura tapageuse, Thomas revient sur le devant de la scène et nous présente « Let The Monster Fall » un album de chansons pop-psychédéliques à son image : charismatiques, solaires et tonitruantes. Album réalisé par le grand Yodélice.On le redécouvre ici en crooner moderne capable d’enflammer une salle de plusieurs milliers de spectateurs. Inspiré par ses idoles The Flaming Lips, Bowie, Prince, Nina Simone, Bon Iver… il dévoile des textes très intimes parfois écrits à l’adolescence.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-09-21 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63