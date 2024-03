Théo Ould : le Stromae de l’accordéon en concert au Lavoir Moderne Parisien Lavoir Moderne Parisien Paris, mercredi 12 juin 2024.

Du mercredi 12 juin 2024 au jeudi 13 juin 2024 :

mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

De 15 à 22 euros.

Théo Ould, en concert avec son spectacle Laterna Magica !

À seulement 25 ans, l’accordéoniste Théo Ould envisage l’expression musicale comme un art total.Il explore toutes les possibilités de son instrument – « à mi-chemin entre une machine à écrire et un engin extraterrestre » – dont il défend les couleurs avec grande fierté.

Ce féru d’opéra mais aussi de rock anglais s’empare librement des codes du concert classique, non pas pour sacrifier la musique mais bien au contraire pour qu’on puisse l’entendre autrement, en résonance avec notre époque.*

Après deux concerts complets au Théâtre des Bernardines à Marseille et au mythique Café de la Danse, Théo revient à Paris pour deux dates exceptionnelles !

Le Lavoir Moderne Parisien est un lieu idéal pour évoquer cette « Laterna Magica » qui mêle la musique baroque de Bach et Rameau aux mélodies mélancoliques de Granados et Tchaïkovski, avant de s’envoler vers des œuvres pour accordéon et electro de Campo et Gubitsch.

Les deux concerts de Théo seront partagés avec des amis musiciennes et musiciens invités surprises qui viendront ponctuer la soirée avec ces rencontres musicales inattendues.

Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75018

Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75018

Contact : https://my.weezevent.com/theo-ould-laterna-magica-lavoir-moderne-parisien-1?_gl=1*1jwdxl3*_gcl_au*MzQwOTQ0MDU2LjE3MDQyNzU0NjU.*_ga*MjA1MTExMjk4Mi4xNzA5ODMwOTcz*_ga_39H9VBFX7G*MTcxMDg0NTAzNC4xOTAuMS4xNzEwODQ1Mjc1LjU3LjAuMA.. +33648668853 marianaouadi@artmedeo.com

©Anjie Kremer Théo Ould – Accordéon Classique