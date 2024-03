Théâtre « Rojéo et Muliette » Place de l’église Sainte-Thérence, samedi 6 juillet 2024.

Théâtre « Rojéo et Muliette » Place de l’église Sainte-Thérence Allier

Deux histoires d’amour… Celle de « Roméo et Juliette », personnages mythiques à la destinée tragique… et celle de Lucie et Jean, inavouée mais qui s’exprime sous couvert de « théâtre ».

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

Place de l’église 2 rue du Souvenir

Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie-ste-therence@orange.fr

