IZO FITZROY – SKYLINE THEATRE PIERRE CRAVEY La Teste De Buch, samedi 25 mai 2024.

Age / Public : Tout PublicIzo fitzroy est une artiste anglaise, pianiste, chanteuse et leader d’un groupe de gospel.Elle sort son premier album en février 2017 : Skyline. C’est un mélange de gospel, de funk, des accents de blues et un lyrisme propre à la personnalité d’Izo. Elle est l’une des voix les plus reconnaissables de la modern soul.Son album « How The Mighty Fall» s’appuie sur la veine soul de ses débuts. Il a été enregistré entre Paris, Londres et Sheffield.Ce disque comprend la section des cuivres la plus demandée du Royaume-Uni – The Haggis Horns ainsi que les collaborateurs de longue date d’Izo – le chœur des Soul Sanctuary Gospel Choir.Izo a connu quelques déboires en perdant momentanément l’usage de sa voix et a dû être opérée des cordes vocales fin 2018.Le bon côté de l’expérience a été qu’après la rééducation, Izo a gagné une nouvelle octave ! Cette nouvelle donne a influencé l’écriture des titres de l’album et lui a permis de retravailler ses compositions en y apportant des subtilités vocales qu’elle n’aurait pu se permettre avant l’opération.

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

THEATRE PIERRE CRAVEY RUE GILBERT SORE 33260 La Teste De Buch 33