RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY – ÉMILIE ROUSSET / MAYA BOQUET
Théâtre National de Bretagne
Rennes, 22 mai 2024

Début : 2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:30:00+02:00

Dans le cadre du festival Transforme, festival itinérant initié par la Fondation d’entreprise Hermès, réalisé en collaboration avec 4 théâtres partenaires : le Théâtre de la Cité internationale à Paris, La Comédie de Clermont-Ferrand, les SUBS à Lyon et le TNB.

11 octobre 1972. Marie-Claire, une lycéenne de 17 ans, attend fébrile la sentence du tribunal pour enfants de Bobigny. Dénoncée par son violeur, elle comparaît pour avoir avorté.

Ce spectacle-témoignage explore le combat de Gisèle Halimi, avocate fondatrice de l’association « Choisir la cause des femmes », dans l’affaire « Marie-Claire », qui, au bout d’un combat judiciaire acharné, obtient la relaxe. Sur scène, le public, muni d’un casque, circule entre 15 interprètes, pour écouter leurs témoignages. Des récits issus des minutes du procès mais aussi de regards contemporains mettant en perspective les luttes d’hier et d’aujourd’hui. À travers un dispositif qui interroge le statut de l’archive, c’est une plongée passionnante dans les implications intimes, politiques, philosophiques, médicales, sociologiques d’un moment crucial de l’histoire du droit des femmes qui aboutira à la promulgation de la loi Veil, légalisant l’interruption volontaire de grossesse en 1975.

Théâtre National de Bretagne
1, rue saint-hélier
Rennes 35000
Ille-et-Vilaine
Bretagne

© Philippe Lebruman