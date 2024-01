Théâtre musical – Les animaux musiciens dans l’eau Aubigny-sur-Nère, mercredi 29 mai 2024.

Théâtre musical – Les animaux musiciens dans l’eau Aubigny-sur-Nère Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 10:30:00

fin : 2024-05-29

Et si les animaux parlaient ? Et si les animaux jouaient de la musique ? Laissons-les nous étourdir de leurs rythmes et mélodies entraînantes !

Découvrons ce qui se cache dans leurs têtes : leurs rêves, leurs peurs et les tours qu’ils aiment se jouer entre eux ! Partons à leur rencontre avec Florie Dufour, conteuse musicienne.

Pour le jeune public de 0 à 5 ans.

Salle des Fêtes

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-04 par OT SAULDRE ET SOLOGNE