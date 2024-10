Théâtre Madame If reçoit Briscous Pyrénées-Atlantiques

Briscous

Briscous

Théâtre Madame If reçoit Briscous, dimanche 27 octobre 2024.

Théâtre Madame If reçoit

Espace Culturel Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques

Une pièce de la Compagnie Hecho en Casa interprétée par les adhérentes de l’Association Les Battements d’Elles.

“Mme If reçoit ses enfants à déjeuner. Quoi de plus simple ? Pourquoi alors les choses sont elles si compliquées ? Et tout le monde parle trop fort. On ne sait pas où s’asseoir, -Sur quelle chaise ? A côté de qui ? On tente, on rate, et en attendant le Père, on boit. La vie quotidienne se chorégraphie, absurdement drôle et douloureuse. Et puis finalement on s’aime, et tout parait normal, nous sommes réconciliés.” 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 16:00:00

fin : 2024-10-27

Espace Culturel Bixintxo

Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Théâtre Madame If reçoit Briscous a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de Tourisme Pays Basque

dimanche 27 octobre 2024 Théâtre Madame If reçoit Briscous Théâtre Madame If reçoit Espace Culturel Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques 2024-10-27 à .