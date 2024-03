Théâtre Libre arbitre Théâtre Charleville-Mézières, mercredi 29 mai 2024.

Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster Semenya remporte la médaille d’or du 800 mètres femmes. Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille les soupçons de la Fédération internationale et doit se soumettre à un ”test de féminité”. Plus de 10 ans après, cette sportive hors-norme est interdite de compétition et se bat toujours pour faire valoir ses droits auprès des instances juridiques.À travers le parcours de Caster Semenya, Libre arbitre questionne avec brio la représentation du corps des femmes, son contrôle et les rapports de pouvoir à l’œuvre dans notre société.Pour réserver, cliquez ici !

13 13 EUR.

Début : 2024-05-29

fin : 2024-05-29

Théâtre Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

