Théâtre Les enfants Théâtre Charleville-Mézières, mercredi 5 février 2025.

Théâtre Les enfants

Théâtre Place du Théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Après l’explosion de la centrale nucléaire dans laquelle ils ont jadis travaillé, Hazel et Robin se réfugient dans un cottage situé à quinze kilomètres de leur ancienne maison. Les deux anciens ingénieurs ont laissé derrière eux les vaches de leur petite ferme bio, et doivent désormais composer avec une vie frugale faite de repas sans viande et de coupures d’électricité.Une pièce de Lucy Kirkwood à l’humour noir et acéré qui pose la question de ce qui reste après l’apocalypse…Pour réserver, cliquez ici !

13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-05

fin : 2025-02-05

Théâtre Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L’événement Théâtre Les enfants Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-10-08 par Ardennes Tourisme

mercredi 5 février 2025 Théâtre Les enfants Théâtre Charleville-Mézières Théâtre Les enfants Théâtre Place du Théâtre Charleville-Mézières Ardennes 2025-02-05 à .Après l'explosion de la centrale nucléaire dans laquelle ils ont jadis travaillé, Hazel et Robin se réfugient dans un cottage situé à quinze kilomètres de leur ancienne maison. Les deux anciens ingénieurs ont laissé derrière eux les vaches de leur petite ferme bio, et doivent désormais composer avec une vie frugale faite de repas sans viande et de coupures d'électricité.Une pièce de Lucy Kirkwood à l'humour noir et acéré qui pose la question de ce qui reste après l'apocalypse…Pour réserver, cliquez ici !