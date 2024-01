HOORSEES THEATRE LE PARNASSE Mimizan, samedi 25 mai 2024.

HOORSEESZoé, Alex, Thomas et Nicolas forment un jeune quartet parisien qui ressuscite le rock anglo-saxon des 90’s, sur fond de Jonathan Richman, Pavement ou le « Blue album » de Weezer.Il y avait un terme pour ça en Amérique à la fin des années 80, « college rock ». Il leur va bien. Il évoque la vitalité, l’insouciance, la naïveté et l’ambition qu’on entend dans leurs excellentes chansons.Zoé Gilbert (basse), Thomas Gachod (guitare), Nicolas Coste (batterie) et Alex forment une bande d’acharnés, au service d’un renouveau du rock made in France.

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 21:00

THEATRE LE PARNASSE 3 Avenue de la Gare 40200 Mimizan 40