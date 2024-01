VOYAGE EN MUSIQUE THEATRE LE PARNASSE Mimizan, samedi 13 avril 2024.

Voyage en musique Orchestre National Bordeaux Aquitaine et invitésC’est à un véritable voyage musical auquel les musiciens vous convient.Musiques ancestrales traditionnelles issues des confins de l’Europe centrale, Czardas, tango argentin à l’envoûtement et la sensualité des milongas de Buenos Aires ou aux sonorités tziganes…Un festival de cordes des plus enthousiasmantes aux plus émouvantes en passant par le charme et la sensualité, c’est une infinie palette d’émotions que ce voyage. A noter, un intense travail d’arrangement pour ces instruments a été réalisé pour l’occasion par le violon solo.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE LE PARNASSE 3 Avenue de la Gare 40200 Mimizan 40