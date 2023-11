L’IDOLE DES PETITES HOULES | Jeune public – Musique – Théâtre Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex, 12 mai 2024, Le Grand-Saconnex.

L’IDOLE DES PETITES HOULES | Jeune public – Musique – Théâtre Dimanche 12 mai 2024, 11h00, 14h00 Théâtre le douze dix-huit 10 / 15 CHF

3 pêcheurs d’histoires originaires de l’Ain ont découvert dans l’Atlantique une bouteille à la mer, relatant l’histoire d’un poisson rouge du nom d’Eric Tabarly. Campés sur leur navire de théâtre, portés par une météo musicale favorable et les cales chargés d’artifices poétiques et spectaculaires, les marins d’eau douce vont raconter à la criée la vie d’un petit poisson hors du commun.

Les aventures d’Eric sont intimement liées à celles d’une mésange à tête noire nommée Pen Duick, qui l’aidera à accomplir ses rêves : être le poisson le plus rapide de tous les océans, et enfin voler. Aventures, sensations fortes, émotions et rires sont au rendez-vous de ce retour de pêche historique et miraculeux.

Distribution

Avec : Greg Truchet, Fred Gardette et Nicolas Galliot

Compositions musicales : Greg Truchet, Fred Gardette

Technique: Nicolas Galliot

Scénographie : Claire Jouët-Pastre, Pierre Josserand, Pauline Gauthier

Costumes : Pauline Gauthier

Coproductions : EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (01), La 2Deuche, Espace Culturel de Lempdes (63), Festi’Mômes Questembert Communauté (56), Le Diapason à Saint-Marcellin (38), La Bobine à Grenoble (38)

Soutiens

L’Allegro, théâtre de Miribel (01), Le Département de l’Ain, La Région Auvergne-Rhône-Alpes, La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, La SACEM (dispositif Salles Mômes), La SPEDIDAM

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex 1218 Genève https://ledouzedixhuit.ch

©ledouzedixhuit