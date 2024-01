JE T’AIME A L’ITALIENNE ALGERIENNE – JE TAIME A LITALIENNE ALGERIENNE THEATRE LE COLBERT Toulon, 25 mai 2024, Toulon.

La plus méditerranéenne des comédies est de retour à Toulon ! Le titre de cette comédie aldente vous rappelle une chanson ringarde voire un poil cul-cul de Frédéric François ? C’est normal puisque dans Je t’aime à l’italienne , il est bien évidemment question d’amour. Et plus particulièrement de l’histoire d’amour entre Aïcha et Carlo qui dure depuis deux ans. Seulement voilà, Carlo a complètement zappé de prévenir Farid, le frère d’Aïcha, dragueur invétéré et accessoirement son meilleur ami. Comment va-t-il réagir ? Mais l’arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre… Le saviez-vous ?Après 6 festivals d’Avignon, une tournée en France et à l’international, cette comédie sur l’amour multiculturel compte déjà plus de 1000 représentations et 500 000 spectateurs ! C’est un hymne à l’amour et à la mixité.

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83