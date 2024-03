// Théâtre // LARZAC à la salle des fêtes de Sarp Sarp, vendredi 26 avril 2024.

// Théâtre // LARZAC !

Une aventure sociale racontée par Philippe Durand

Spectacle hors les murs de la Maison du Savoir

Pour 2€, venez avec la Navette Culturelle au Départ de Nistos et de Saléchan.

Réservation auprès de l’office de tourisme 05 62 99 21 30

Le Centre culturel Maison du Savoir, et le comité des Fêtes de la ville de Sarp, s’associent pour vous proposer une soirée théâtre avec Philippe Durand à la salle des fêtes de Sarp !

Larzac ! ne parle pas de la célèbre lutte des années 70 ; Ici, c’est ce qui se passe aujourd’hui sur le plateau du Larzac qui est au cœur du spectacle la vie de ses habitants et habitantes et celle de l’organisation collective à laquelle ils participent. Philippe Durand s’y rend à plusieurs reprises, y noue des amitiés, rencontre José Bové et découvre l’existence de la Société Civile des Terres du Larzac, un appareil de gestion collective des terres agricoles, unique en Europe.

Les habitants du plateau du Larzac n’ont cessé de créer et d’inventer des choses pour garder la main sur leur avenir et préserver leur territoire. Philippe Durand a rencontré une cinquantaine de personnes, hommes, femmes, 1ère, 2ème, 3ème génération, qui donneront, par leurs mots et par leur voix, vie à cette expérience foncière et humaine unique. C’est au cœur de nos vallées Pyrénéennes qu’il viendra, le temps d’un spectacle, partager avec nous cette histoire incroyable d’un espoir collectif.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

à la salle des fêtes de Sarp SARP

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie mediation@maisondusavoir.fr

