CHERI, ON SE DIT TOUT ! THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, samedi 22 juin 2024.

Le spectacle initialement prévu le 04 octobre 2023 à 20h00 est annulé, remboursement des billetsLe spectacle initialement prévu le 11 octobre 2023 à 20h00 est annulé, remboursement des billetsEntre hommes et femmes, une seule règle : ne pas se fâcher ! Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d’un weekend, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… leur contrainte, ne jamais se fâcher !La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ? Auteurs : Guilhem Connac, Benoit Labannierre

Tarif : 24.50 – 29.70 euros.

Début : 2024-06-22 à 18:00

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59