Théatre « La beauté sauvera le monde » Rieupeyroux, vendredi 8 novembre 2024.

Comment se projeter dans un monde dont on nous prédit l’effondrement ? A partir de 13 ans Durée 1h10.

C’est l’histoire d’une femme, Meth, qui porte sur son dos des livres et dans ses bras, un enfant.

Elle le berce mais, rien à faire il ne dort pas. Alors, elle lui raconte une histoire celle de la Terre d’avant… Elle puise dans ses livres et prête sa voix à Giono, Blixen, Péguy…

Traverser leurs textes la replonge dans ses souvenirs. La Terre, elle la connaissait bien. Autrefois scientifique, elle a tout fait pour la préserver.

Tout ?

Avec Meth, on s’interroge sur la valeur de la vie, le sens de la transmission et de l’engagement.

On voyage entre espoir et désillusion, rires et larmes, passé, présent, avenir.

Comment faire un enfant dans un monde dont on nous prédit l’effondrement ?

Tout est parti de là.

Une question simple mais fondamentale pour moi.

Une question dont découlent beaucoup d’autres :

– Quel sens donner à une vie éclose dans un tel monde ?

– Comment y retrouver l’espoir, si essentiel à une vie qui commence ?

– En plus de cet espoir ou à défaut de le retrouver, que transmettre à cet enfant ?

– Comment assumer face à lui, la responsabilité d’appartenir à une génération avertie des menaces pesant sur l’environnement mais qui n’a pas réussi à les écarter ?

Tant de questions ouvertes qui ont guidé ma plume.

Barbara Castin

The Big Cat Company

Autrice Barbara Castin

Distribution Barbara Castin

Mise en scène Pierre Boucard

Création Scénique Violette Graveline15 EUR.

2, route du Foirail

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie information@centreculturelaveyron.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-08

fin : 2024-11-08



