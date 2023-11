La serpillère de Mr MUTT – Jeune public Théâtre Jean Marmignon Saint-Gaudens, 4 mai 2024, Saint-Gaudens.

La serpillère de Mr MUTT – Jeune public Samedi 4 mai 2024, 16h00 Théâtre Jean Marmignon Enfant 4 € – Adulte 6 €

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule, ou à côté du balai. C’est la vie d’une serpillière.

Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la voilà l’égale de La Joconde ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue, tournoie, s‘arrête et nous attend dans l’espoir d’inventer d’autres danses, d’autres pas de côté.

Marc Lacourt, inspiré par Marcel Duchamp, aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets et les détournent de leur usage premier.

La Serpillere de Mr Mutt invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste et le plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.

Un duo éphémère pour imaginer un grand jeu où le rire se joue de l’ordre des choses.

Et après tout… chacun à sa place et les moutons seront bien gardés !

2024-05-04T16:00:00+02:00 – 2024-05-04T16:30:00+02:00

Marc LACOURT