THE LORD OF THE RINGS THEATRE FEMINA Bordeaux, mardi 14 mai 2024.

Le chef-d’oeuvre de J.R.R. Tolkien en concert avec l’Orchestre et chœur de la Comté, sur la musique primée aux Oscars de Howard Shore, Annie Lennox, Enya et Ed Sheeran. Les Hobbits arrivent ! L’univers musical du « Seigneur des anneaux » et du « Hobbit » de J.R.R. Tolkien sera présenté en concert avec un orchestre de cinéma, un chœur et des solistes. Le public et tous les fans du « Seigneur des anneaux » peuvent se réjouir de deux heures de musique unique, des sons sombres du Mordor et de l’attaque stridente des chevaliers noirs aux mélodies merveilleusement lyriques des elfes.Concert présenté par Star Entertainment.Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 49.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-05-14 à 20:00

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33