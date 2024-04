Théâtre et clown « Les Fabuleuses Histoires de Bobby Watson » Jardin du Las – Muséum Départemental du Var Toulon, samedi 1 juin 2024.

Théâtre et clown « Les Fabuleuses Histoires de Bobby Watson » Bobby arrive chez ses hôtes, toute pleine d'énergie, pailletée et survoltée, pour présenter ses attractions festives et burlesques. Elle en appelle à ses auteurs préférés, maîtres de la tendresse, de… 1 et 2 juin Jardin du Las – Muséum Départemental du Var Accès libre A PARTIR DE 7 ANS, sans réservation et gratuit.

Bobby arrive chez ses hôtes, toute pleine d’énergie, pailletée et survoltée, pour présenter ses attractions festives et burlesques. Elle en appelle à ses auteurs préférés, maîtres de la tendresse, de l’absurde et de l’ironie. Elle s’applique à réaliser ce qu’elle suppose que tout le monde attend et que personne ne pouvait imaginer qu’elle fasse.

Un mélange jubilatoire de strass, de plumes, de paillettes et d’échecs éblouissants, hors du raisonnable. Un music-hall de jardin, que le Muséum est heureux de vous présenter avec la Cie L’Art de vivre.

Accès libre A PARTIR DE 7 ANS, sans réservation et gratuit. Spectacles en plein air, dans le Jardin départemental du Las.

Jardin du Las – Muséum Départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon Toulon 83200 Pied-Taillat Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483954420 https://museum.var.fr/ https://www.facebook.com/MuseumdeToulon Ce parc accueille un patrimoine végétal d’une rare beauté, venu d’Orient, d’Extrême-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie.

A partir de la fin du XVIIIe siècle, la Côte d’Azur est le théâtre d’un grand nombre d’introductions d’espèces végétales ramenées de contrées lointaines. En effet son climat privilégié autorise de nombreuses acclimatations (palmiers et agrumes notamment).

Au coeur de la vallée du Las, la propriété du Jonquet présente cette composition classique à l’entrée, devenant plus libre en allant vers le Las, où un grand cèdre séculaire s’impose face à la grande prairie.

Afin de préserver ce patrimoine, le Département du Var devient propriétaire du terrain classé parmi les espaces naturels sensibles (ENS) et acquis grâce à la taxe départementale des espaces sensibles. Après aménagement le Jardin du Las (Burnett) est ouvert au public depuis l’automne 2000.

De nos jours, la gamme des végétaux exotiques présents sur le littoral méditerranéen s’est considérablement accrue, et certaines espèces se sont naturalisées : mimosa, figuier de Barbarie, arbre de Judée…

Le parc héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var. Ces deux espaces se font ainsi écho sur les notions de patrimoine. Gratuit. Jardin ouvert toute l’année de décembre à février (9h-17h), de mars à avril et d’octobre à novembre (9h-18h) et de mai à septembre (9h-20h). Muséum. Parking. Aire de Pique-nique aménagée.

© Cie L’art de vivre