Atelier de théâtre jeune public Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne Atelier de théâtre jeune public Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine, 10 juillet 2023, Ivry-sur-Seine. Atelier de théâtre jeune public 10 – 12 juillet Théâtre El Duende Stage gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles. 3 jours d’ateliers de théâtre pour enfants de 8 à 12 ans, sur le thème des écrans et des réseaux sociaux en lien avec la programmation du spectacle jeune public : « Temps d’écran(s). » Atelier ouvert à tous.

Horaires : 10h – 12h

En partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville et les Maisons de Quartiers. Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-elduende.mapado.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00 © Théâtre El Duende Détails Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Autres Lieu Théâtre El Duende Adresse 23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine Ville Ivry-sur-Seine Departement Val-de-Marne Lieu Ville Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine

Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ivry-sur-seine/

Atelier de théâtre jeune public Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine 2023-07-10 was last modified: by Atelier de théâtre jeune public Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine 10 juillet 2023