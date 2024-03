Yemaya La Banda au Théâtre El Duende Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 21h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de Nuit Blanche 2024, le théâtre El Duende invite Yemaya La Banda, l’orchestre de salsa 100% féminin et bien connu de la scène latine parisienne, à venir présenter son nouvel album : ASIMÉTRICAS !

Dans un monde qui prône la perfection, les 12 musiciennes de Yemaya la Banda assument avec engagement, auto-dérision et liberté leurs formes et destins parfaitement asymétriques. Des compositions qui puisent sans retenue dans la multitude et la richesse des rythmes latins, allant de la salsa au merengue, de la cumbia au boléro, en passant par l’afro-péruvien. Etroitement liés à leurs expériences personnelles, leurs textes s’inscrivent dans la lignée de la salsa « consciente », vue à travers le prisme féminin. Elles y trouvent leur identité, portée par la singularité de ses trois voix-lead qui se croisent et s’entrelacent dans des chœurs explosifs, des cuivres survoltés sur une section rythmique sans faille. Salsa « consciente » et salvatrice !

L’album « Asimétricas » a été enregistré en avril 2023 au Studio de Meudon, enregistré, mixé et masterisé par Julien Bassères.

Claudia Berchenko : voix

Marta Domingo : voix

Aurora Alquinta : voix

Cécile Thibert : trompette

Pascale Porret : saxophone / flûte

Judith Wekstein : trombone

Vanessa Elsas : trombone

Claire Lamothe : piano

Clara Noll : babybass

Magali Boucharlat : congas

Muriel Gastebois : bongos

Lidia Ruccio : timbales

Théâtre El Duende 23, rue Hoche 94200

Contact : https://theatre-elduende.com/elduende/agenda +33146715229 info@theatre-elduende.com https://www.facebook.com/theatreelduende https://www.facebook.com/theatreelduende https://theatre-elduende.com/elduende/agenda

photo : Manuel Lagos Cid / graphisme Virgile Raffaëlli Yemaya La Banda / Salsa 100% féminin / Nouvel album « ASIMÉTRICAS » au Théâtre El Duende