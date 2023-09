Lettres non-écrites Théâtre du Rond-Point Paris, 23 avril 2024, Paris.

Lettres non-écrites 23 – 27 avril 2024 Théâtre du Rond-Point https://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/lettres-non-ecrites/

« Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un sans jamais le faire, parce que vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à aller jusqu’au bout, racontez-la-moi et je l’écris pour vous.

Nous passerons 35 minutes ensemble pendant lesquels vous me raconterez cette lettre non-écrite. Je passerai ensuite 45 minutes à l’écrire pour vous. Une fois la lettre écrite, je vous la lirai.

Si elle vous convient vous pourrez la garder (sous quelque forme que ce soit), et sinon, je l’effacerai et n’en garderai pas trace. Enfin, si elle vous convient et que vous acceptez j’en ferai peut-être quelque chose au théâtre, étant entendu que toutes les lettres seront rendues anonymes. »

C’est à partir de ce postulat que j’ai commencé. Le projet des Lettres non-écrites se poursuit depuis, ville après ville. Les sessions d’écriture ont toujours lieu sur une journée, puis en début de soirée nous préparons avec une partie de l’équipe de la compagnie Lieux-Dits une forme théâtrale construite à partir de ces lettres. Une dizaine lues chaque soir, où nous mélangeons les lettres du jour avec celles d’autres villes, ajoutons des Parisiennes à Orléans, des Arlésiennes à Saintes, des Toulousaines à New York, des New-Yorkaises à Lorient et des Lorientaises à Duclair.

Il s’agit d’une forme de création volontairement courte, rapide, incomplète, construite en quelques heures. Pour dire, entre autres choses, que les théâtres peuvent accueillir ça aussi, la possibilité de venir parler, se faire écrire quelque chose, s’entendre avec soi dans le monde.

Une forme de communauté des mots invisibles se construit au fil des lieux. Une communauté de maux, aussi, qui traverse le temps.

David Geselson

Conception et écriture David Geselson

Interprétation David Geselson, Elios Noël, Servane Ducorps, Alma Palacio, Sharif Andoura

Régie générale, lumière, son Sylvain Tardy

Direction de production, diffusion Noura Sairour

Administration des productions et des tournées Laëtitia Fabaron

Relations presse AlterMachine, Carole Willemot

Production Compagnie Lieux-Dits

La compagnie Lieux-Dits est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Île-de-France

Le texte Lettres non-écrites est lauréat du dispositif CONTXTO d’Artcena et est traduit en espagnol (Chili) par Millaray Lobos

Le texte des Lettres non-écrites est publié aux éditions Le Tripode

David Geselson a reçu le prix Révélation du premier roman 2022 par la Société des Gens de Lettres.

Théâtre du Rond-Point 2 bis avenue Franklin Delano Roosevelt Paris 8 Paris 75008

© Noura Sairour