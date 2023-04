Marie-Nicole Lemieux Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Marie-Nicole Lemieux Théâtre du Capitole, 23 mai 2024, Toulouse. Marie-Nicole Lemieux Jeudi 23 mai 2024, 20h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€ Magistrale et irrésistible, la grande contralto canadienne avait séduit le public du Capitole dans Carmen, prise de rôle historique en 2022. Marie-Nicole Lemieux revient à Toulouse pour un récital intimiste et tout en nuances : des airs baroques italiens aux mélodies françaises et russes, cette artiste d’exception dévoile toutes les facettes d’une personnalité d’une infinie richesse. Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://www.theatreducapitole.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

