Théâtre d’objets, musique et poésie Toc toc toc Place Calonne Sedan, mercredi 19 juin 2024.

Des poèmes en mouvement. Un spectacle à tiroirs pour les tout-petits. Dans un espace sonore enveloppant, deux interprètes leur proposent une première découverte théâtrale joyeuse, riche et stimulante. Un jeu qui n’impose pas, mais qui invite. Un jeu avec des mots, des sons, des objets, des mouvements, pour explorer la confiance, la joie et la surprise. Les artistes du collectif Ma-Théâ et du Théâtre de Marionnettes de Maribor, attachés à créer l’habitude du spectacle vivant dès le plus jeune âge, placent la poésie, le son et la langue des signes au cœur de ce nouveau projet. L’enfant aime découvrir. Il est curieux. Il reçoit sans préjugé. Raison de plus pour soigner minutieusement les créations qui lui sont destinées. Autour de trois comptines poétiques, trois scénographies se déploient, trois objets prennent vie. Et l’enfant réagit !

