Théâtre d’objets, Eurêkoi? de la Cie du Créac’h Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, dimanche 7 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T15:45:00+02:00 – 2024-07-07T16:20:00+02:00

Fin : 2024-07-07T17:15:00+02:00 – 2024-07-07T17:50:00+02:00

Eurêkoi ? de la Cie du Créac’h

Théâtre d’objets en extérieur

« J’ai toujours été fasciné par les inventions.

La plupart d’entre elles ont révolutionné le monde comme la boîte de petit-pois. Parfois, nous les utilisons sans avoir conscience qu’elles ont pu naître dans le cerveau des hommes ou des femmes préhistoriques.

Et justement c’est quoi la première invention ?

Sûrement pas le feu. Alors quoi et pourquoi ?

Et que dire de Léonard de Vinci, Thomas Edison, de l’invention de la roue, du papier, du vélo, du football, des Jeux Olympiques… ? «

Jean-Maximilien Sobocinski

A partir de 8 ans, durée 35 mn

Gratuit, sans réservation, jauge limitée

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Alexandre Dinaut