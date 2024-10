Théâtre d’objets Air(e)s de couleurs (bleu) MCL MA BOHEME Charleville-Mézières, vendredi 31 janvier 2025.

Théâtre d’objets Air(e)s de couleurs (bleu)

MCL MA BOHEME 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières Ardennes

Une femme dans son bain, se prélasse. À la faveur d’un chant d’oiseau, elle s’embarque sur l’océan déchaîné de son imagination. La baignoire se fait voilier, la salle de bain, grand large. Elle se retrouve plongée dans un chaos de forces qui la dépassent pour finalement parvenir à dompter la tempête qui est en elle.Un voyage immobile et onirique dans la couleur qui donne son nom à notre planète, dans tous les mondes, les histoires et les personnages qu’elle contient. Temps fort PLEIN SENS, un moment à partager en temps scolaire et en famille Pour réserver, cliquez ici !

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-31

fin : 2025-02-01

MCL MA BOHEME 21, rue d’Aubilly

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L’événement Théâtre d’objets Air(e)s de couleurs (bleu) Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-10-08 par Ardennes Tourisme

vendredi 31 janvier 2025 Théâtre d’objets Air(e)s de couleurs (bleu) MCL MA BOHEME Charleville-Mézières Théâtre d'objets Air(e)s de couleurs (bleu) MCL MA BOHEME 21, rue d'Aubilly Charleville-Mézières Ardennes 2025-01-31 à .Une femme dans son bain, se prélasse. À la faveur d'un chant d'oiseau, elle s'embarque sur l'océan déchaîné de son imagination. La baignoire se fait voilier, la salle de bain, grand large. Elle se retrouve plongée dans un chaos de forces qui la dépassent pour finalement parvenir à dompter la tempête qui est en elle.Un voyage immobile et onirique dans la couleur qui donne son nom à notre planète, dans tous les mondes, les histoires et les personnages qu'elle contient. Temps fort PLEIN SENS, un moment à partager en temps scolaire et en famille Pour réserver, cliquez ici !