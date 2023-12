Sauvage / Compagnie Loba Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 9 avril 2024 18:00, Château-Gontier.

Sauvage / Compagnie Loba Mardi 9 avril 2024, 20h00 Théâtre des Ursulines placement numéroté

plein tarif 13 €, tarif réduit 9 €

Afin de retrouver son équilibre et sa juste place dans la société, notre héroïne va remonter la piste d’une expérience vécue, fondatrice mais trop longtemps enfouie. L’histoire débute à l’époque du collège avec trois ados qui deviennent amis par le hasard des circonstances. La petite bande va prendre l’habitude de s’échapper de l’internat pour rejoindre la forêt d’à côté : leur espace de liberté, de jeu et d’imaginaire collectif. Repérés par un piège photographique au cours d’une de leurs escapades, leur présence déclenche des événements dont l’ampleur finit par les dépasser. Les trois explorateurs décident de quitter la forêt et de taire leur secret pour préserver leur joyeuse et insolente liberté.

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/sauvage/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T21:00:00+02:00

théâtre

Christophe Reynaud de Lage