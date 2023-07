VARIATIONS GOLDBERG – Jean-Sébastien Bach – Opéra National de Bordeaux Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 5 avril 2024, Gradignan.

VARIATIONS GOLDBERG – Jean-Sébastien Bach – Opéra National de Bordeaux Vendredi 5 avril 2024, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

Selon la légende, les Variations auraient été commandées au compositeur pour adoucir les nuits sans sommeil d’un comte russe insomniaque. Elles étaient interprétées par son musicien personnel : Johann Gottlieb Goldberg, ancien élève de Bach.

Initialement écrite pour clavecin et immortalisée par le pianiste Glenn Gould, la partition est présentée par l’ONB avec une formation pour le moins atypique : violon, alto et violoncelle. Pour le plaisir des yeux, deux danseurs issus du corps de ballet de l’Opéra complètent le casting de l’adaptation originale de ce grand classique..

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:15:00+02:00 – 2024-04-05T21:15:00+02:00

