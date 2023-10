Concerts du Conservatoire Théâtre de Thalie Montaigu Catégories d’Évènement: Montaigu

Vendée Concerts du Conservatoire Théâtre de Thalie Montaigu, 7 juin 2024, Montaigu. Concerts du Conservatoire 7 et 8 juin 2024 Théâtre de Thalie Normal : 8 € / Réduit : 6 € / Abonné adulte : 7 € / Abonné jeune : 6 € Musique Classique

Durée : 1h30 Musiques de danses ! C’est ce que vont explorer les élèves du Conservatoire tout au long de l’année. La danse, étroitement liée à la musique y compris dans la force du silence. La musique qui mène à la danse dans toutes les époques et nous fait voyager.

Deux soirées, deux programmes différents pour parcourir un répertoire riche et varié. Avec les ensembles et orchestres du Conservatoire intercommunal de Musique de Terres de Montaigu

Avec la participation des élèves de l'option théâtre du Lycée Léonard de Vinci Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00 Terres de Montaigu Détails Catégories d’Évènement: Montaigu, Vendée Autres Lieu Théâtre de Thalie Adresse Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu Departement Vendée Lieu Ville Théâtre de Thalie Montaigu latitude longitude 46.980457;-1.308883

