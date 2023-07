Monte-Cristo Théâtre de Thalie Montaigu, 19 avril 2024, Montaigu.

Monte-Cristo Vendredi 19 avril 2024, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 21 € / Réduit : 16 € / Abonné adulte : 18 € / Abonné jeune : 13 €

https://vimeo.com/686723692?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=83803433ntès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer avec la belle catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et est enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille.

Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

Avec leur exceptionnel talent, le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures «tarantinesques», aux accents «morriconiens», mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.

« Un classique revisité avec bonheur et une épopée captivante. » La Provence

De : Compagnie La Volige, Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux

Adaptation libre du roman d’Alexandre Dumas

Mise en scène : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux

Texte : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Héloïse Desrivières

Assistanat à la mise en scène : Héloïse Desrivières

Composition : Fanny Chériaux et Mathias Castagné

Avec : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné

Collaboration artistique : Eliakim Sénégas-Lajus (Le Théâtre au Corps)

Scénographie : Gaëlle Bouilly

Lumières : Stéphanie Petton

Son : Gildas Gaboriau

Costumes : Cécile Pelletier

Film d’animation : Antoine Presles

Conception vidéo : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux

Régie son et vidéo : Gildas Gaboriau ou Ronan Fouquet

Régie lumière: Stéphanie Petton ou Clément Henon

Régie plateau : Gaëlle Bouilly

Production et tournées : Noémie Sage

Co-productions, soutiens et résidences (en cours) : Théâtre de Gascogne, Scènes de Mont de Marsan (40) – Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale (16) • OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) • Le Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre (89) • Théâtre des Sources – Fontenay aux Roses (92) • Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort (79) • la rOUSSe, Niort (79) • La Maison du Conte et Le Théâtre – Chevilly-Larue (94) • La Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc (22) • Quai des rêves, Lamballe (22) • Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper (29) • Théâtre Jean Lurçat, Scène Nationale D’Aubusson (23) La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Deux-Sèvres.

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire

Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

