LE CAS PUCINE THEATRE DE L’AVRE – ROYE Roye, vendredi 24 mai 2024.

A 21 ans, Capucine assure la relève de la ventriloquie française, au féminin ! Après une entrée remarquée et explosive dans le cœur du public français à l’occasion de sa victoire dans l’émission « La France a un incroyable talent » (LFAUIT), Capucine et Eliott, son dragon, arrivent enfin sur scène !Passionnée d’équitation, de voyages et de dressage de chiens (surtout de Kermit, son border collie) Capucine est aussi et surtout une artiste pluridisciplinaire. Née le 4 novembre 1998 d’une maman clarinettiste et d’un papa flûtiste, Capucine a appris la musique en même temps qu’à marcher. A 5 ans elle décroche son premier job, choriste chez Naïve. Elle intègre la même année le Conservatoire Régional de Versailles dans lequel elle effectuera tout son apprentissage musical. Multi-instrumentiste (flûte traversière, piano, guitare), Capucine est également choriste dans le Chœur d’enfants de l’Opéra de Paris quand elle se découvre, un soir en se brossant les dents, un talent pour la ventriloquie. Elle créé alors avec son compagnon Eliott une chronique hebdomadaire sur les réseaux sociaux dans laquelle ils abordent divers sujets. Le cas Pucine est née. En très peu de temps les vidéos deviennent virales avec des centaines de milliers de vues et, pour la petite anecdote, permettent à Capucine de réviser son bac qu’elle obtiendra avec la mention « Très bien ».En parallèle de ses études à l’Institut Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) en Belgique, Le cas Pucine fait ses premières scènes et est très vite demandée pour assurer les premières parties d’Alex Lutz aux Folies Bergère, Chantal Ladesou au Palais des Sports de Paris, Anne Roumanoff à l’Olympia etc. Bien que déjà reconnue dans le métier, c’est en gagnant « La France a un incroyable talent » que la carrière de Le cas Pucine s’envole. Ses talents de ventriloque, de musicienne et sa grande technicité impressionnent Eric Antoine, jury de l’émission, et Jérémy Ferrari qui lui proposent de la produire. Capucine et Eliott travailleront alors pendant plus d’un an sur l’écriture et la mise en scène de leur premier spectacle on ne peut plus attendu, Main Mise.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

THEATRE DE L’AVRE – ROYE BOULEVARD DU GENERAL LECLERC 80700 Roye 80