ELISABETH BUFFET THEATRE DE LA VILLE Auch Catégorie d’Évènement: Auch ELISABETH BUFFET THEATRE DE LA VILLE Auch, 5 avril 2024, Auch. Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ?Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle.Du Cap d’Agde à Pornic, des restaurants dans le noir à la thalasso en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux.Pour qu’on en rit !Artiste : Elisabeth Buffet

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30
THEATRE DE LA VILLE
PLACE DE LA LIBERATION
32000 Auch

