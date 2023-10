Respirer (douze fois) [Théâtre jeune public] Théâtre de la Tête Noire Saran, 22 juin 2024, Saran.

Respirer (douze fois) [Théâtre jeune public] Samedi 22 juin 2024, 16h00 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

Profondément humain et vibrant, Respirer (douze fois) raconte la rencontre en pleine nuit d’un jeune enfant et d’un vieil homme en proie à des peurs qui les dévorent : celle du noir, de l’abandon, de la mort et de la solitude.

La peur est ici abordée – apprivoisée – par le biais de l’attention à l’instant présent, la respiration, la méditation de pleine conscience, du jeu complice. A travers cette rencontre intergénérationnelle, de multiples questionnements surgissent : C’est quoi ressentir ? C’est quoi penser ? C’est quoi grandir ? C’est quoi vivre ?

« Respirer (douze fois) » aborde ces thématiques avec poésie et humour et dessine un univers lumineux, qui tord doucement le cou à la morosité, au repli et à ces monstres qui frappent souvent à notre porte.

TEATROMOSCO/TEATRO ART’IMAGEM/LA TÊTE NOIRE – LA COMPAGNIE. Ecriture Marie Suel. Traduction Margarida Madère. Mise en scène Patrice Douchet. Avec Pedro Carvalho et Milene Fialho. Dramaturgie Tiphaine Guitton. Conseil artistique Pedro Alves et Maria Carneiro. Musique Noiserv. Direction technique et création lumière Carlos Arroja. Scénographie Pedro Silva. Costumes Adélie Antonin. Régie générale Diogo Graça. Texte à paraitre aux éditions MoscaMORTA.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/

