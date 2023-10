Les Petits Touts [Cirque d’objets naturels] Théâtre de la Tête Noire Saran, 1 juin 2024, Saran.

Les Petits Touts [Cirque d’objets naturels] Samedi 1 juin 2024, 16h00 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

Que faire lorsqu’on est gagné par la solitude et l’ennui ? Fabien Coulon, circassien d’objets et mime nous invite à travers son regard à nous émerveiller face aux petits riens à côté desquels nous passons sans doute mais qui font de grands petits touts ! Dans sa cabane de curiosités, son île, son ancrage, un naufragé solitaire réalise de minuscules prouesses avec ce qui lui tombe sous la main : des branches tordues, des galets, du sable, des bouts de ficelles, de l’écume… Il s’invente des petits camarades pour accompagner sa solitude et nous plonge au cœur de son petit cirque intérieur, peuplé de mirages de l’enfance, de joyeuses étrangetés et de rencontres singulières. Il nous fait rire, nous, les petits, les moyens, les grands. Il nous fait rêver, nous submerge d’images et de musiques d’une infinie poésie et d’une immense délicatesse.

COMPAGNIE BLABLA PRODUCTIONS. Écriture, mise en scène et jeu Fabien Coulon. Regards complices Frédéric Ladoué, Marielle Gautheron, Karim Zeriahen et Andréas Westphalen. Conception, composition sonore et images vidéo Bruno Méria. Conception accessoires et scénographie Sébastien Rocheteau et Fabien Coulon. Création lumière Thibault Crepin. Avec les voix d’Amel, Dounia, Hajar, Mohamed, Nino, Souleymane, Wael et Yasser. Inspiration mousses Compagnie l’envers du monde. En collaboration avec Scène O Centre – Scène nomade Art, enfance et jeunesse.

En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

