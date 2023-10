Atelier parent-enfant : Les Petits Touts Théâtre de la Tête Noire Saran, 1 juin 2024, Saran.

Atelier parent-enfant : Les Petits Touts Samedi 1 juin 2024, 10h30 Théâtre de la Tête Noire Tarif enfant : 5€ / Gratuit pour les adultes (2 accompagnateur.rice.s maximum par enfant)

Il est indispensable de venir voir les spectacles pour participer aux ateliers.

Fabien Coulon, circassien d’objets et mime vous invite à découvrir en famille la fabrication de bulles de savon.

Au programme : fabriquer des mousses et les modeler. Expérimenter les formes, jouer avec cette matière et convoquer l’imaginaire. Faire des bulles et les observer, les « promener » ! Puis expérimenter la mousse au moyen de souffleurs que vous aurez bricolés ensemble ! Et encore observer et s’amuser à faire voler son petit nuage et le transformer en pluie d’étoiles ou en flocons d’argent…

Atelier en lien avec le spectacle « Les Petits Touts »

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/avec-vous/18/ateliers-parent-enfant »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}] En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Saran Théâtre de la Tête Noire

