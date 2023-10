L’amour à la plage [Théâtre] Théâtre de la Tête Noire Saran, 16 mai 2024, Saran.

L’amour à la plage [Théâtre] 16 – 18 mai 2024 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

A partir d’anecdotes, d’histoires vécues ou imaginées par les habitant.e.s de Saran et recueillies lors de séances d’échanges dédiées, Martinage va écrire entre novembre 2023 et mars 2024 un texte original qui sera ensuite mis en scène et présentée au théâtre. Les répétitions avec les acteur.rice.s professionnel.le.s et les amateur.rice.s auront lieu sous forme de stages.

« L’amour à la plage » est une création participative ludique qui mêlera théâtre et chansons. Un lieu unique : une plage pour une multitude de situations cocasses et inattendues… porteuses de sens. Des costumes et accessoires imaginés en accord avec le thème. Des musiques qui sentent bon les pommes d’amour et les chichis !

Texte (écrit à partir des échanges avec le groupe Paroles d’habitants) Martinage. Mise en scène et scénographie Patrice Douchet. Avec Arthur Fouache, Pauline Vincent et onze membres du groupe Paroles d’habitants. Son et direction technique Raphaël Quédec. Lumière et régie Gilles Rodriguez. Coordination artistique Marjolaine Baronie. Coordination du groupe Paroles d’habitants Véronique Chertier. Photographies Dominique Journet Ramel. Documentation vidéo Thierry Thibaudeau.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/spectacle/l-amour-a-la-plage/212 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}] En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T19:30:00+02:00 – 2024-05-16T21:00:00+02:00

2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

